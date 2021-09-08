وزيرة البيئة: انبعاثات أفريقيا لا تتعدى 4%؜ والقارة السمراء على الطريق للتحول الأخضر

انبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى ٤٪؜ من إجمالي انبعاثات العالم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تقدمت مع عدد من الدول الأفريقية بمبادرتين في الطاقة والتكيف مع تغيرات المناخ ، مشيرة إلى أن انبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى ٤٪؜ من إجمالي انبعاثات العالم”.

وأضافت خلال مشاركتها بالجلسة الرابعة من جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي ٢٠٢١ بعنوان “التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية “، أن أفريقيا على الطريق للتحول الأخضر، ونشيد بعودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير المناخي .

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن مصر تتطلع إلى استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتريد رفع مستوى الطموح بجهود مشتركة ولرفع السقف فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.

وتابعت: يمكننا جميعا ومعا أن ننتقل لعملية تعاف خضراء، ولكن هذه العملية تتطلب الاستماع للأصوات المحلية وتوعيتهم وتثقيفهم.