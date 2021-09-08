استثمار

وزيرة البيئة: انبعاثات أفريقيا لا تتعدى 4%؜ والقارة السمراء على الطريق للتحول الأخضر

انبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى ٤٪؜ من إجمالي انبعاثات العالم
سمر السيد 7:10 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 7:10 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تقدمت مع عدد من الدول الأفريقية  بمبادرتين في الطاقة والتكيف مع تغيرات المناخ ، مشيرة إلى أن انبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى ٤٪؜ من إجمالي انبعاثات العالم”.

وأضافت خلال مشاركتها بالجلسة الرابعة من جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي ٢٠٢١ بعنوان “التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية “، أن أفريقيا على الطريق للتحول الأخضر، ونشيد بعودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للتغير المناخي .

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 ونوهت وزيرة البيئة إلى أن مصر تتطلع إلى استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتريد رفع مستوى الطموح بجهود مشتركة ولرفع السقف فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.   

وتابعت: يمكننا جميعا ومعا أن ننتقل لعملية تعاف خضراء، ولكن هذه العملية تتطلب الاستماع للأصوات المحلية وتوعيتهم وتثقيفهم.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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