وزيرة البيئة: المرأة كلمة السر في التوعية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعاً موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفراس لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف، الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر القادم ، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP 27، بحضور السفير محمود عفيفى من وزارة الخارجية ومسئولي وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول مناقشة مبادرة المرأة التي سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ ، وسيتم استعراضها ومناقشة آليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذي يعقد على هامش مؤتمر المناخ ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن عددا من الموضوعات لرفع الوعي البيئي والاقتصاد الأخضر، وتغيير السلوك، بهدف إبراز دور المرأة المصرية في التصدي لقضايا التغيرات المناخية ، كما ستتضمن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP 27، يتم التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش المؤتمر بهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة والتنسيق مع وزارتي البيئة والخارجية في التحضيرات الخاصة بفعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، مؤكدة أنها على ثقة بأنها ستكون قمة مشرفة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية وأن ذلك يساهم في نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.