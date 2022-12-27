وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تحقق 139.1 مليون جنيه عوائد خلال 2022

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، عن تحقيق 30 محمية طبيعية عوائد تقارب 139.1 مليون جنيه خلال العام الحالى لأول مرة.

وقالت لـ«المال» أن تلك العوائد مقسمة، بواقع 65 مليون جنيه و3 ملايين دولار ( تعادل 74.1 مليون جنيه وفق سعر الصرف الحالى البالغ 24.7 جنيه) .

وأوضحت إن الوزارة نفذت إستراتيجية تطوير المحميات الطبيعية لزيادة معدلات الإشغال من جانب السائح المحلى والأجنبي، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وإنشاء مركز للزوار فى 13 محمية، كما منحت القطاع الخاص فرصة تنفيذ أنشطة وخدمات ترفيهية للوافدين.

وتابعت إن مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات ساهمت فى نمو العوائد واستغلالها بالشكل الأمثل، كما جذبت العديد من الشركات المتخصصة فى الخدمات الترفيهية والأنشطة السياحية، واتباع نهج متطور للترويج لمقاصد السياحة البيئية على المستويين المحلى أو العالمي.

وذكرت أن الاستثمار فى محميتى رأس محمد ونبق بالتعاون مع القطاع الخاص شمل تطوير جميع الخدمات المقدمة للزوار ، إذ تمت إقامة نزل بيئى وتطوير الشاطئ بمشاركة عدد من المستثمرين.

وأكدت أنه تم إنشاء 51 وحدة سكنية متوافقة بيئيا داخل «نبق» للسكان الأصليين للمنطقة، وإزالة المنطقة العشوائية، منوهة بأنه لأول مرة تم إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل المحمية تمهيدا لتطبيق التجربة على جميع محميات جنوب سيناء.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع التطوير ضاعف الإقبال على محميات الفيوم، إذ تمت صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلى بمحمية وادى الريان، وترميم المبانى الخدمية بالمحمية، وتغيير اللوحات الإرشادية بمنطقة وادى الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات.