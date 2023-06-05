وزيرة البيئة: المتحدة للورق تعد صناعة خضراء قائمة على إعادة التدوير تغطى 70% من السوق المحلية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن شركة المتحدة للورق والكرتون تساهم فى دعم التوافق البيئى للمساهمة فى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، حيث يوفر المصنع حوالى 70% من الاستهلاك المحلى لكرتون الدوبلكس بقيمة حوالى 2.5 مليار جنيه سنويا من إجمالى حجم استيراد الورق والكرتون على مستوى الجمهورية، حيث يصدر المصنع حوالى 30% من إنتاجه.

جاء ذلك فى إطار احتفالات وزارة البيئة باليوم العالمى للبيئة، استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها لمدينة الإسكندرية بتفقد المشروعات البيئية بالشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون ( يونيبورد ) بمدينة السادات.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصناعى وإعادة التدوير الذى يهدف إلى رفع كفاءة المحطة لتحقيق فرص أكبر لإعادة تدوير مياة الصرف الصناعى لاستخدامها مرة أخرى بنسبة مستهدفة حوالى 80% ( بدلا من 70% حاليا)، عن طريق إضافة أجزاء جديدة للتهوية والتبريد مع عمل تعديل وتطوير لحوض الترسيب لاستيعاب المزيد من كمية المياه المعالجة لتقليل الحمل الهيدروليكى والعضوى على باقى مراحل المحطة ، ويقوم المصنع بإستخدام المخلفات الصلبة الناتجة بعد المعالجة فى إنتاج أنوع مختلفة من الكرتون وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للصرف الصناعى بوزارة البيئة لتخفيف الحمل البيئى على الشبكة العمومية.

كما قامت وزيرة البيئة بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، كمشروع التوسع فى محطة إعادة تدوير المخلفات الورقية ( الدشت )، الذى يهدف إلى تنفيذ خطط التوسعات المساحية المستقبلية المطلوبة لزيادة القدرة على إعادة تجميع وتدوير المخلفات الورقية ( دشت الورق والكرتون كمادة خام أساسية )، وذلك عن طريق انشاء ساحات جديدة لتجميع وفرز وكبس الدشت، بدلا من الاستعانة الكاملة بموردين دشت بالإضافة إلى تجهيز وتشطيب المنتج النهائي.

وخلال الجولة ناقشت وزيرة البيئة الخطوات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المبطنة، الجارى تنفيذه بالتعاون مع شركة تتراباك العالمية باستثمارات تبلغ حوالى 2,5 مليون يورو ؛ لاستقدام أحدث تكنولوجيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية من خلال المعدات التى سيتم تركيبها خلال النصف الثانى من عام 2023، بقدرة تدوير أكثر من 8000 طن سنويا خلال خمس سنوات، وذلك ضمن استراتيجية الشركتين للإستدامة وحماية البيئة حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر وشمال افريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنظيم وتخطيط قطاع المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتسعى بعد تطبيق قانون إدارة المخلفات إلى تشجيع الاقتصاد الدوار، وترسيخ فكرة مسئولية مولد المخلف عن ثمن إدارته، والبحث عن فرص التشبيك بين القطاع الخاص ومولد المخلف للتأكد من إدارته إدارة سليمة، فى ضوء المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا بحث آليات إشراك المواطن فى ادارة مخلفات التعبئة والتغليف من خلال إرجاعها مرة أخرى للمصنع تدويرها، بما يساهم فى توفير جزء من مدخلات الإنتاج للمصنع، ويحقق عائدا بيئيا بتنفيذ فكرة المسئولية الممتدة للمنتج وتقليل وصول هذه المخلفات إلى مراحل الدفن النهائى والاستفادة منها، ورفع وعى المواطن بدوره فى إدارة المخلفات غى إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وحملة جميلة يا مصر.

كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مخطط مشروع التوليد المشترك للطاقة ( Cogeneration ) الجارى تنفيذه بالشركة، حيث يوجد لدى الشركة مشروع لتوليد التيار الكهربى والبخار بإستخدام الغاز الطبيعى باجمالى استثمارات حوالى 12 مليون دولار عن طريق إنشاء محطة Cogeneration ذاتية داخل المصنع، وجار الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية.

وقد استمعت وزيرة البيئة إلى التحديات التى تواجه المستثمرين لدعم توسع صناعتهم لتغطية ١٠٠% من السوق المحلية.

جدير بالذكر، أن الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون ( يونيبورد ) المقامة على مساحة حوالى 128 ألف متر مربع بمدينة السادات الصناعية، تقوم بإعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتونية وتحويلها الى منتج جديد يستخدم فى صناعة معظم علب التعبئة والتغليف بالسوقين المحلية والسوق العالمية.