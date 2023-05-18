وزيرة البيئة الكورية: نتطلع لزيادة التعاون مع مصر بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، هان هوا جين وزير البيئة الكورية والوفد المرافق ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

رحب شاكر بوزيرة البيئة الكورية مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر كوريا في العديد من جوانب التعاون المختلفة ، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء المصرى والشركات الكورية مشيدا بالشركات الكورية، موضحا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

وأشادت وزير البيئة الكورية بعمق العلاقات المصرية الكورية ، معربةً عن رغبة بلادها بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ، ورغبتها في التعاون مع الوزارة فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما أشادت بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباءوالطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعربت عن تطلعها للتعاون مع قطاع الكهرباء المصري وتبادل الخبرات وزيادة حجم التعاون حيث إن هناك مجالات استثمارية كبيرة لدخول الشركات الكورية للاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى القارة الأفريقية .

الدكتور محمد شاكر مع وزيرة البيئة الكورية

واستعرض شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون .

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035 ومن الممكن الوصول بهذه النسبة بحلول عام 2030 .

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر نظرياً إنتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس، وبلغت القدرات الحالية أكثر من 6000 ميجاوات.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته ، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري .

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار بصفة عامة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك من خلال تقديم عدد من الحوافز والضمانات .

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27 .

وأشار الوزير للاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر وأجهزة الهيدروجين الأخضر والخلايا الشمسية وتربينات الرياح.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى، واستعرض ما تم من إجراءات لاتمام خط الربط مع أوروبا من خلال كابلات بحرية مشيراُ الى أنه هناك مباحثات مع مستثمرين عالميين وشركات كبرى لتنفيذ خط الربط للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.