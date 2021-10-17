سيـــاســة

وزيرة البيئة: العلاقة مع القارة السمراء تطورت و2015 حجر زاوية في التعاملات المشتركة

خلال لقائها مع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
ياسمين فواز 7:11 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 7:11 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خطة الوزارة في الشأن الأفريقي، ودورها تجاه الدول الأفريقية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب شريف الجبلي. 

وأكدت وزيرة البيئة إن العلاقة مع القارة الإفريقية تطورت تماما في 2015 والتي تعتبر حجر زاوية في علاقتنا مع إفريقيا، وذلك في ظل وجود قيادة سياسية قوية وواعية، وشهد هذا العام تحول كبير جدا وجذري في ملف البيئة”، مؤكدة على أهمية جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانفتاح على القارة الإفريقية.

وقالت وزيرة البيئة خلال لقائها مع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إنه في عام 2015، خرجت جملة “أفريقيا تتحدث بصوت واحد، حيث كان هناك لأول مرة خلال 2015 – 2017، مطلب المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا  بيان عاجل في البرلمان بسبب واقعة العثور على لقاحات كورونا بإحدى الترع

وتابعت: “استطعنا أن نضع أجندة إفريقية لطلبات وأولويات القارة الإفريقية، ومن ضمن الملفات الاتجار غير المشروع للحياة البرية، وكنا نحتاج لعمل قمة لعرض الطلبات الخاصة بدول إفريقيا، كما اشتركنا في تنسيق الموقف الإفريقي فيما يخص طلبات القارة في خريطة الطريق 2050”.

وأوضحت المشاركات الإفريقية علي المستوي الإفريقي، ومنها القمة الإفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة علي مواجهة التغيرات المناخية، والقمة الاقتصادية للحياة البرية (2019)، بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول لأقصي استفادة لشعوب إفريقيا.

اقرأ أيضا  نص تقرير «النواب» بشأن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

كما تناولت الحديث عن تحالف المرونة والتكيف الذي تترأسه مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة، موضحة أن مصر قامت بالمشاركة مع المملكة المتحدة في قيادة مصادر التكيف والمرونة، ضمن قمة المناخ المنعقدة في نيويورك 2019، حيث يعد محور المرونة والتكيف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغيير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلي تقدير مصر لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام 2022، كونه مؤتمر أفريقى، متابعة: “نحن على وعي وعلم بالتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الأفريقية لتقليل الانبعاثات، مؤكدة أن التكيف أولوية للدول الإفريقية، مع العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق إجراءات التكيف .

اقرأ أيضا  لجنة التعليم بالنواب تناقش طلب الإحاطة ضد طارق شوقي الاثنين القادم

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، فهدف التكيف يعد هدفا عالميا، وسيكون نافعا للدول الأفريقية، وأيضاً لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ. 

وقالت الوزيرة: “مصر كانت رائدة في مكافحة التلوث الصناعي، وجزء كبير من عمل الوزارة هو ملف المخلفات، وملف التعاون الدولي وهو ما يتعلق بعلاقة مصر مع الدول الأخرى والدول الإفريقية، وملف البيئة جزء مهم منه، وإفريقيا كان لها خصوصية في التعامل”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«الوعي وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة».. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

المال - خاص 5:56 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الحكومة تستجيب لمقترح تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

ياسمين فواز 3:17 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

تضم أصحاب التفسير المتشدد للإسلام.. إطلاق قاعدة بيانات لمحاربة التطرف ببريطانيا

أحمد فراج 2:21 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

السيسي يكرم نماذج مشرفة بمجال الدعوة خلال الاحتفال بالمولد النبوى

منتصر محمود 1:42 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

الرئيس السيسى: مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

المال - خاص 1:30 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

«المسئولية الطبية» أحدها ..مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة..تعرف عليها

ياسمين فواز 11:48 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21