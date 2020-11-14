استثمار

وزيرة البيئة : الشباب هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.. ونعمل على خلق جيل واع

خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية"
كتب  و
4:54 م, السبت, 14 نوفمبر 20 4:54 م, السبت, 14 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الشباب هو الركيزة والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أننا نعمل على خلق جيل واع بالمفاهيم البيئية. 

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة “تنمية”، أن وزارة البيئة تعمل في أكثر من محور رئيسي، منها تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث.

اقرأ أيضا  وزيرا التعاون الدولي والتربية والتعليم يشهدان إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي حول الاقتصاد المصري

ووجّهت وزيرة البيئة الشكر للشباب الفائز بمبادرة تنمية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لفتح المحميات الطبيعية أمام الشباب لتنفيذ كل الفعاليات والأنشطة الشبابية؛ لخلق جيل يستوعب معظم القضايا البيئية المختلفة. 

وتحتفل وزارة الدولة للإعلام، اليوم، بفعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة “تنمية” التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة؛ بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

اقرأ أيضا  لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر.. السفارة البريطانية : إطلاق أسبوع مصر الافتراضي.. اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون الدولي: لجنة المنحة السعودية تقر 100 مليون جنيه لبنك الإسكندرية

أحمد عاشور 1:26 م, السبت, 14 نوفمبر 20

أكثر من 100 تابوت.. وزير السياحة يعلن تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة سقارة (صور)

دعاء محمود 12:27 م, السبت, 14 نوفمبر 20

وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية لمواجهة كورونا فى مؤتمر باريس للسلام

أحمد عاشور 3:47 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

اكتشاف 28 دينارًا من الذهب و5 دنانير من العصر العباسي بالفيوم

دعاء محمود 2:32 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

مصر تشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة المنطلقة افتراضيا هذا العام

دعاء محمود 2:10 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

وزيرة التخطيط تشارك بختام منتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية

أحمد عاشور 10:04 م, الخميس, 12 نوفمبر 20