وزيرة البيئة: التخلص من 4 آلاف طن مخلفات وتفتيش 3500 منشأة طبية خلال «كورونا»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك تفتيشا مستمرا على جميع المستشفيات والمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية وذلك للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وقالت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إنه تم التخلص من 4 آلاف طن مخلفات طبية وبلدية خلال جائحة كورونا وذلك على مستوى الجمهورية.

وأضافت فؤاد ، أنه تم المرور على 3500 مستشفى و منشأة صحية وطبية للتأكد من فصل النفايات الطبية عن المخلفات الأخرى، إضافة إلي إرشادهم بكيفية التعامل مع النفايات الطبية.

وأوضحت فؤاد أنه تم وضع إرشادات التخلص من الأقنعة الواقية والقفازات الطبية وذلك سواء كانت في مطاعم وفنادق و مولات ونوادٍ و فصلها عن القمامة العادية ، ويتم دفنها بطريقة آمنة يصعب استخراجها مرة أخرى.