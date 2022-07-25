وزيرة البيئة : الانتهاء من المرحلة الأولى للتحول الرقمي لإدارة المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات “WIMS” والذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى “giz” وفقا لاحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،اتخذت مصر خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، ضمن استضافة مصر لمؤتمر ” cop 27″ للتغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات.

وأكدت “فؤاد”، أنه فى إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية فإن نظام إدارة معلومات المخلفات “WIMS ” يعد نظاما مؤسسيا متكاملا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقليل الأعمال الورقية، بالإضافة إلى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها تتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجميع الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات خطرة وغير خطرة وذلك طبقا للمنصوص عليه فى القانون 202 لسنة 2020.

كما تشمل المرحلة الثانية تأسيس نظام إلكترونى للتظلمات الخاصة بالشركات التى تم رفض إصدار تراخيص لها ونظام إلكترونى لإدارة وتتبع المخلفات الخطرة وآخر لإدارة وتتبع المخلفات الصلبة غير الخطرة كما تشمل المرحلة الثالثة تأسيس موقع إلكتروني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

واكدت الوزيرة أن من أهم مميزات هذا النظام استخدام البيانات ومشاركتها بسهولة والتواصل والتعاون مع المواطنين والمجتمعات الخارجية ذات الأهتمام و اكتساب الوعي والتمكين من اتخاذ القرار القائم على المعلومات وتقييم الحلول البديلة وإنشاء التصاميم المثلى واكتشاف الاتجاهات والأنماط وتحديدها والقدرة على التنبؤ بها لتحسين النتائج وتتبع الأصول والموارد وإدارتها ومراقبتها فى الوقت الفعلى، بالإضافة إلى إدارة وتمكين جمع المعلومات والوصول إليها فى الموقع والتعامل مع الخرائط والتمثيلات المرئية.

جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية لتطبيق هذا النظام مع المسئولين والإدارات المعنية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك وفقا لمتطلبات كل إدارة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك لضبط الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير وسيتم استضافة النظام الإلكترونى الوطنى “WIMS” وتسليمه لوحدة التحول الرقمي بوزارة البيئة من خلال لجنة مشتركة من وحدة التحول الرقمي إدارة المعلومات بجهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وذلك لحين نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.