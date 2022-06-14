وزيرة البيئة: الانتهاء من إعداد حزمة «مشروعات خضراء» بقيمة 25 مليار دولار لترويجها أمام المؤسسات الدولية

◗❙ياسمين فؤاد: تحلية مياه البحر والنقل المستدام يتصدران القطاعات

◗❙ إطلاق محميتين جديدتين خلال مؤتمر «COP 27» للحفاظ على الثروة الطبيعية

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الانتهاء من إعداد حزمة مشروعات خضراء بشكل عاجل، بقيمة 25 مليار دولار، على أن يتم العمل علىجذبها من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بالتعاون مع وزارتى «الخارجية» و«التعاون الدولى».

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريح لـ«المال»، أنه تم تحديد المشروعات ذات الأولوية لمقاومة التغيرات المناخية، وأبرزها بقطاعات تحلية مياه البحر ومعالجتها، والاعتماد على آليات الرى الحديث، إضافة إلى التوسع فى برامج النقل المستدام منخفض الانبعاثات، والعمل على دمج القطاع الخاص للاستثمار فى تلك المجالات وتوفير الدعم الفنى له.

وكشفت أنه سيتم إطلاق خطة المساهمات الوطنية 2030 الأسبوع المقبل، والتى تعمل على تحديد مشروعات المخطط التنفيذى للدولة، للتصدى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والقطاعات ذات الأولوية وآليات جذب التمويلات.

وفى سياق آخر، أكدت وزيرة البيئة أنه سيتم الإعلان عن محميتين جديدتين خلال مؤتمر المناخ القادم «cop 27»، إذ تدير الوزارة 30 محمية طبيعية، أبرزها وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وسيوة وأشتوم الجميل، وتمثل %15 من مساحة مصر.

وكانت وزيرة البيئة قد التقت ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لبحث التعاون المشترك فى إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ. وقالت الوزيرة إن الاجتماع ناقش سبل التعاون فى مجال المبادرات التى سيتم إعلانها خلال مؤتمر «COP27»، مضيفة: فيما يخص الإعداد للمؤتمر يوجد لدينا المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهناك تمثيل على مستوى الوزارات المعنية، ولدينا 3 لجان للإعداد للمؤتمر: فنية ولوجستية ومالية