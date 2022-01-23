وزيرة البيئة: الانبعاثات الحرارية في مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن نسبة الانبعاثات الحرارية في مصر تمثل 0.6% من الانبعاثات، وهذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ.

وأكدت في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة المهندس يسري المغازي، أن أسباب الظاهرة تتمثل في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعي، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الانبعاثات الحرارية في مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية، ورغم هذه النسبة إلا أن هناك أضرار تقع على مصر والدول العربية.

وأشارت إلى المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، التى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية.



وأوضحت التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضا التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما استعرضت الآليات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ فى كل قطاعات الدولة، كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية.

وأكدت وزيرة البيئة أن 84% من الأراضي الزراعية في الدول العربية بسبب التغييرات المناخية.

وقالت: التغييرات المناخية ستنعكس على الجميع وستشهد دراجات الحرارة ارتفاعات بشكل كبير جدا فى الصيف وانخفاض بشكل كبير جدا فى الشتاء.

وأوضحت أن الدول العربية أطلقت مجموعة من المبادرات للحفاظ علي المناخ مثل السعودية التي أطلقت مبادرة المملكة الخضراء لزراعة ملايين الشجر ، كما أن مصر أطلقت الاستراتيجية لتغير المناخ 2035.

كما أوضحت أن مصر تعرضت لأضرار بسبب التغيرات المناخية وانعكس هذا الضرر علي الطقس وحوادث مرورية كما أن هناك بعض الأضرار التي انعكست علي الزراعة.