وزيرة البيئة: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 نتاج عمل جماعي للحكومة المصرية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم تعد نتاج عمل تكاملي بمشاركة كافة الوزارات والمجتمع المدني للخروج برؤية وآليات تلك الاستراتيجية.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارات، أن الاستراتيجية تتضمن 4 أهداف علي رأسها تحسين جودة حياة المواطنين.

وتابعت أن الهدف الأخر هو الحفاظ علي الموارد الطبيعية وتعزيز دور مصر كدور ريادي عالمي وأفريقي.

وذكرت أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق الملا وزير البترول، والسيد القصير وزير الزراعة، ومحمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات.