وزيرة البيئة: اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات (فيديو)

أكد أن مجال تحويل المخلفات مازال جديد ومختلف في مصر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن منظومة تدوير المخلفات في مرحلتها الثانية، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية ، والإنتاج الحربي ، والهيئة العربية للتصنيع ، من أجل استكمال البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، كما تم اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وقالت وزيرة البيئة ، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفي شردي في برنامج الحياة اليوم ، على فضائية الحياة الحمراء ، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات يشمل كافة المخلفات، مضيفة أن مجال تحويل المخلفات مازال جديد ومختلف في مصر.

واضافت وزيرة البيئة ، انه تم اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة ، موضحة أن فكرة البيوجاز التي أقيمت في المحافظات تعد فكرة جيدة .

واشارت الي انه من خلال تلك الفكرة تقدم السماد للأراضي الزراعية وأيضا غاز للمرأة بأقل الأسعار، مشددة على أن الشباب هم من اقاموا الشركات الخاصة بالبيوجاز ونعمل على توسع فكرة البيوجاز وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وقالت وزيرة البيئة أن إدارة مخلفات النخيل سيتكلف 450 مليون جنيه للمصنع، موضحة ان المصنع سيعمل على تحويل جريد المخيل إلى نوع من الاخشاب، وسيتم استخدامها في الداخل أو تصديرها للخارج، مشدده على أن هذا المشروع اسثماري في المقام الأول.

واضافت وزيرة البيئة ، أنه تم تنفيذ 60 وحدة للبايوجاز فى المنيا، حيث تساهم تلك المشروعات فى توفير سماد ودخل للشباب ، كما أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية للاستفادة من المخلفات الزراعية .