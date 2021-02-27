وزيرة البيئة: استمرار عمليات الرصد لملوثات الهواء حفاظا على صحة المواطن

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد بحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت الوزيرة إن ذلك بهدف استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطات على مستوى الجمهورية.

وبهذا فقد تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 وفى إطار العام المالى 2020 ـ 2021، حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف فى هذا المجال.

نسعى لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030

وأكدت فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء والتى تحتوي علي أجهزة رصد كل من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، وأيضا الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر .

وذلك وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

كما تأتى تلك الجهود سعيا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018/ 2022 وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.