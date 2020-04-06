وزيرة البيئة: استغلال المخلفات البلدية كطاقة للمصانع وتحديد آليات استخدام الفحم

تم إعداد دراسة بيئية توضح موقف استخدام الفحم الفترة السابقة وما هى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحد من انبعاثات الكربون

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أننا نعمل على الاستفادة من المخلفات البلدية ضمن مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت وذلك في ضوء رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض معدلات التلوث.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس: ياسمين فؤاد تترأس اجتماع إدارة جهاز شؤون البيئة

وترأست وزيرة البيئة اجتماع مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وذلك لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وأعضاء المجلس من الجهات المعنية الأخرى .

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجرى والبترولى.

وأوضحت فؤاد أنه سوف يتم إعداد دراسة بيئية توضح موقف استخدام الفحم الفترة السابقة وما هى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة البيئة للحد من انبعاثات الكربون.

وقد اختتم الاجتماع بالموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية .