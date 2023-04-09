وزيرة البيئة: استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي.. ومهتمون بملف الاقتصاد الدائري

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة، موضحة أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأشارت إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.

وقالت ياسمين فؤاد: بدأنا بالفعل، وقد لم نكون وصلنا إلى المرحلة الأفضل، إلا أن الوضع تغير منذ 4 سنوات، من خلال العديد من مشروعات تدوير القمامة والمخلفات على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة مهتمة بملف الاقتصاد الدائري، من خلال العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

وأعلنت تفاصيل مشروع باستثمارات أجنبية تصل 125 مليون دولار لإعادة تدوير المخلفات لتحويلها إلى طاقة ووقود صيدق للبيئة.

وأكدت أن الدولة لديها بنيئة تحتية ومناخ جاذب للاستثمارات في قطاع إعادة تدوير المخلفات، بما يخدم الاقتصاد الدائري.