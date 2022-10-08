وزيرة البيئة: إنشاء نقطة مشاهدة للطيور المهاجرة خلال مؤتمر cop 27

قالت وزيرة البيئة الدكتورة، ياسمين فؤاد، إنه تم إنشاء نقطة مشاهدة لمتابعة مسارات الطيور المهاجرة داخل مدينة شرم الشيخ وإتاحتها للضيوف المشاركين في مؤتمر المناخ cop 27.

وأضافت وزيرة البيئة، أن توفير نقطة مشاهدة لمسارات الطيور المهاجرة داخل مدينة شرم الشيخ سيتم استغلالها للترويج للسياحة، ودمجها ضمن برامج السياحة.

وتابعت أن نقطة المشاهدة ستكون متاحة أمام كل المشاركين وضيوف مصر في أثناء استضافة مؤتمر المناخ cop 27.

جاء ذلك كلمة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في المؤتمر الاقليمى الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال وبالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بعنوان: “نحو مسارات امنه الطيور وقطاع الطاقة”.