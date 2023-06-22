وزيرة البيئة: إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الغردقة وتشغيل خلية دفن صحي جديدة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه جار إنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات مدينة الغردقة، وتوجه بضرورة غلق المقلب القديم وتشغيل خلية الدفن الصحي الآمن الجديدة.

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اصطفاف نماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة ، والتى تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع ، مكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التى ستستخدم فى جمع المخلفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتى شهدت عدد من الجولات وعقد مجموعة من الإجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الإلتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالإشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى قامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائري لمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع ، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن .

وزيرة البيئة: تطوير منظومة المخلفات بالغردقة

وأكدت د. ياسمين فؤاد ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الـ RDF بمصنع تدوير المخلفات، ووعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما أكدت وزيرة البيئة خلال جولتها بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوي الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات في زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحي لري تلك النباتات.