وزيرة البيئة : إنتاج 1.9 مليون متر مكعب غاز تعادل 65 ألف أسطوانة بوتاجاز من المخلفات الحيوية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد عدد من وحدات الوقود الحيوي ” البيوجاز” بالمشروع المنفذ بمحافظة سوهاج ضمن مشروع قرية قاو غرب مركز طما بالمحافظة، والذي يعد أحدث المشروعات التي نفذتها وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، والذى تم بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى، وذلك فى إطار فعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئى، احتفالا بيوم البيئة العالمى، وذلك بحضور المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية.

وحدات غاز حيوي

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع قام بإنشاء 61 وحدة غاز حيوي، بتمويل من بنك الكويت الوطني بقرية قاو غرب بمدينة سوهاج حيث تم تنفيذ عدد ٥٧ وحدة غاز حيوي منزلية بحجم ٣ أمتار مكعبة ، وكذلك إنشاء وحدة تجريبية بحجم 6متر مكعب فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة غرب سوهاج، بالإضافة إلى إنشاء عدد 3 وحدات غاز حيوي تعليمية بعدد 3 مدارس ثانوية زراعية. مشيرة إلى أنه تم التنفيذ من خلال عدد 3 شركات ناشئة من رواد الأعمال الذين تم تدريبهم من خلال مشاريع سابقة للمؤسسة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال المؤسسة تعمل جاهدة على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي والتي تساهم في زيادة المزايا التنافسية للإقتصاد المصري وتحقق مردود إيجابي هائل علي النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتسهم فى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفيرها فى مختلف أنحاء الريف المصرى. حيث قامت المؤسسة بإنشاء والإشراف على إنشاء أكثر من 1800وحدة تنتج حوالي 1.9 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنوياً وهو ما يعادل أكثر من 65 ألف أسطوانة بوتاجاز وتعالج 50 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 50 ألف طن من السماد الحيوي والتى تكفى لتسميد ما يقارب من 6000 فدان يستفيد منها 9000 مواطن، كما نتجت عن هذه الأنشطة 31 شركة ناشئة وخلقت أكثر من 70 فرصة عمل مباشرة و90 فرصة عمل غير مباشرة.

وأشادت وزيرة البيئة بدور المجتمع المدنى والقطاع المصرفى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية محور التنمية الاقتصادية وتحقيق المشروعات البيئية والنهوض بتكنولوجيا الوقود الحيوي في مصر.

وخلال جولتها التقت مع عدد من الشباب فى القرية وتعريفهم بأهمية هذه الوحدات لتحقيق عائد اقتصادي وبيئي منها والإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه الوحدات. ودخلت كذلك أحد بيوت الفلاحين للتعرف على الغاز الذي تم توصيله لها، والذين أكدوا أهمية هذه الوحدات التى ساهمت بشكل كبير فى توفير السماد العضوى بديلاً عن الكيماوي للمساعدة فى سرعة نضج المحاصيل مثل البرسيم والملوخية.