وزيرة البيئة: إلزام مصانع الأسمنت باستخدام وقود بديل بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالى الاستهلاك 

كشفت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن قرار رسمى بإلزام المنشآت الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة خاصة مصانع الأسمنت، باستخدام الوقود البديل RDF، بنسبة لا تقل عن %15 من إجمالى الطاقة المستهلكة.

فؤاد: تكليف جهاز شئون البيئة ووحدة تراخيص الفحم بمتابعة تنفيذ القرار لخفض الانبعاثات

وأضافت الوزيرة، فى تصريح لـ«المال»، أنه تم تكليف جهاز شئون البيئة ووحدة تراخيص الفحم التابعة للجهاز للتأكد من تطبيق القرار على كل مصانع الأسمنت التى تستخدم الفحم كوقود اساسى.

وأوضحت أن استخدام الوقود البديل يسهم فى الحد من الانبعاثات وتلوث الهواء، وبالتالى خفض غازات الاحتباس الحرارى ومواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تقليل نسبة دفن المخلفات وتحقيق قيمة مضافة لها.

وذكرت أن هناك مصانع أسمنت قامت برفع قدرات الأفران لديها لاستخدام الوقود البديل بنسب أكبر من %15.

وأوضحت أن استخدام المخلفات فى توليد الطاقة يساعد شركات الأسمنت فى توفير تكاليف الطاقة وأسعار الفحم، إذ يعد الوقود البديل هو مخلفات صلبة أو زراعية أو صرف صحى أو إطارات السيارات القديمة وأخرى.

يشار إلى أن وزارة البيئة تقوم من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمتابعة لحظية لمستوى التلوث خاصة مصانع الأسمنت والأسمدة ومصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

ونجحت الوزارة فى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85، بقطاعات الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

وأوضحت الوزارة أنه تم ربط 24 شركة أسمنت، و13 للأسمدة و7 للبتروكيماويات و25 محطة لتوليد القوى الكهربية و6 شركات حديد وصلب، إضافة إلى ربط شركة سيراميك، وأخرى للزجاج المسطح، و7 لتكرير البترول، وشركة ألومنيوم.

وقالت الوزيرة إن نتائج شبكة رصد تلوث الهواء والمنشآت الصناعية، أكدت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق فى القاهرة الكبرى والدلتا، كان جيداً طبقاً لمؤشر جودة الهواء.