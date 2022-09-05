وزيرة البيئة: إعفاء الشركات متناهية الصغر العاملة في مجال تدوير المخلفات من رسوم التراخيص

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة فى مجال المخلفات، وإعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ، وذلك لعرض جميع الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة العمل واعتماد الحساب الختامي للعام المالى 2021 /2022 وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التى يشهد لها الجميع وخاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمى والتشريعى وهو الأساس الذي نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحتية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائي للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم فى هذه المنظومة .

واستعرض الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات ومحاورها وأهدافها والتحديات وأساليب التغلب عليها وما تم من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء فى المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.

كما تضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على عدد من القرارات المهمة وهى تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة ، متوسطة ، فوق متوسطة ) بالإضافة إلى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قـرار الدكتورة وزيرة البيئـة رقـم ١١٣ لسنة ٢٠٢٢ والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

كما وافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة .

وقدمت وزيرة البيئة للدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات الشكر لما يبذلونه من جهود أحدثت نقلة نوعية بالعمل لوضع أسس وتفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للهيئة وإحكام العمل بمنظومة المخلفات الزراعية والخطرة والصلبة من أجل إحداث فرق فيها وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء.