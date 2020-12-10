اتصالات وتكنولوجيا

وزيرة البيئة : إطلاق موقع إلكتروني قريبا لتسجيل متعهدي جمع ونقل المخلفات وتوفير غطاء اجتماعي لهم (فيديو)

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي
عصام عميرة 3:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 3:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل كافة العاملين بمنظومة المخلفات بشكل غير رسمي ودمج متعهدي تقديم خدمة الجمع والنقل للمخلفات ضمن منظومة المخلفات الجديدة.

وأضافت وزيرة البيئة، في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أنه تم إعداد دراسة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي بهدف توفير غطاء اجتماعي للعامليين بمنظومة المخلفات، ومنحهم رخصة مزاولة للمهنة ووضع مسمي وظيفي في البطاقة الشخصية.

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وذكرت أن الدولة تعمل على إنشاء بنية تحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء مما يقرب من 17 مدفنا و20 محطة وسيطة لفرز وتجميع القمامة بالإضافة إلى منح تراخيص لـ6 مصانع لتدوير المخلفات، وجارٍ الانتهاء من الملامح النهائية لتلك المشروعات.

وكانت قد أكدت وزيرة البيئة، في وقت سابق، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وإنجازا كبيرا أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية، بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية مهمة.

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وأضافت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ضمن دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بمنظومة المخلفات الجديدة، أولت تهيئة المناخ الداعم للمنظومة اهتمامًا خاصًا لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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