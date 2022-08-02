وزيرة البيئة: إطلاق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة في الجيزة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمسئولي جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وذلك لبحث ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه المدينة وأوجه التعاون المشترك بحضور القيادات المعنية بالوزارة وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، أن الاجتماع تناول مقترح جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لإطلاق مبادرة لزراعة 5 مليون شجرة في نطاق المدن الجديدة غرب الجيزة والتي تتضمن الشيخ زايد وسفنكس وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة إضافة إلى المناطق الصناعية وذلك كمتنفس لتلك المناطق.

وزيرة البيئة تقرر تشكيل لجنة لدراسة عدد الأشجار المطلوبة

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والبيئة والري وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلي جمعية المستثمرين والمجتمع المدني لعمل معاينة على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وما يمكن أن تقدمه كل جهة، إضافة إلى دراسة كمية الأشجار المطلوبة للزراعة وأنواع الأشجار المنزرعة ومصدر الري طبقا لكل منطقة ووضع تصور كامل لدخول تلك المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدة أهمية مشاركة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب و القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المبادرة.

تطورات منظومة المخلفات بمدينة السادس من أكتوبر

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول أيضًا المشاكل والتحديات التى تواجه المدينة من المخلفات الصلبة فى المنطقة الصناعية ومخلفات الهدم والبناء وتم إطلاع مسؤولي الجمعية على آخر تطورات منظومة المخلفات بمدينة السادس من أكتوبر لتكون المدينة نموذج يحتذى به للمدن الخضراء , مشيرة أن قانون تنظيم ادارة المخلفات تم خلاله وضع التخطيط ورسم السياسات والتعريفة ويقوم عليها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهناك تنفيذ هذه الخطط و تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة، مؤكدة على بناء منظومة متكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم أو المخلفات الصناعية، كما تم تحديد أدوار كل جهة ووضع حوافز للقطاع الخاص فضلا عن وضع نظام للمراقبة قوى.

وزيرة البيئة تكلف بتقديم الدعم الفني

كما تناول اللقاء بحث إمكانية استخدام الألواح الشمسية بالمنشآت الصناعية المنطقة ووجهت وزيرة البيئة بتقديم الدعم الفني والتعاون مع جمعية المستثمرين وإمكانية الاستفادة من المبادرات المقدمة فى هذا المجال فيما يخص إجراءات الطرح والتعاقد ودراسات الجدوى.