وزيرة البيئة: إطلاق تحالف «مصرى – إماراتي» فى منظومة المخلفات الصلبة

كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق تحالف مصرى إماراتى فى منظومة المخلفات الصلبة والبلدية لنقل التجارب بين البلدين، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية من إعادة تدويرها، مؤكدة أن علاقاتهما تتعدى حدود المشاركة التنظيمية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة فى تصريح لـ”المال” بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين أن فوز مصر والإمارات باستضافة الدورتين المتتاليتين لمؤتمر cop 27 وcop 28سيدعم قضايا المناخ عربيًا.

وتابعت أنه سيتم ترسيخ آليات تعاون مشتركة خلال العامين، لتنفيذ قرارت صارمة فى قضايا التمويل تخص الدول العربية والنامية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، وتوفيق الأوضاع البيئية للأجيال العربية فى المستقبل.

وذكرت الوزيرة أنه جار العمل على إعداد استراتيجية للمجموعة العربية فى قضايا المناخ للاستفادة من استضافة مؤتمرات متتالية على المستوى العالمي، وعقد شراكات مع القطاع الخاص بين البلدين.

كانت شركة بيئة الإماراتية العاملة فى منظومة المخلفات فازت بعقود تشغيل وإدارة النفايات فى العاصمة الإدارية الجديدة رسميًا بعد منافسة مع عدد من الكيانات، تشمل أنظمة حاويات متقدمة تحت الأرض، وأكثر من 30 ألف نقطة لجمعها، إضافة إلى ما يزيد على 1000 عامل ومهندس، لخدمة ما يقرب من مليون مواطن فى المرحلة الأولى من تطوير المدينة.

يشار إلى أن دولة الإمارات أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمى يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة فى مشروعات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها