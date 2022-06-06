وزيرة البيئة: إطلاق أول حوار وطني للمناخ في المحافظات بمشاركة الأزهر والبرلمان و«القومي للمرأة»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ليست مرتبطة بما جاء في اتفاق باريس لتغير المناخ لأن الاتفاق لا يوجد به ما يلزم الدول بوضع استراتيجية لتغير المناخ .

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، ردًا على طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب، ان الاستراتيجية عبارة خطة تقوم بها الدول المشاركة في الاتفاقية لتوضيح خفض الانبعاثات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاستراتيجية منبثقة من استراتيجية التنيمة المستدامة، وتهدف لتحسين جودة حياة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية لأن تغير المناخ و ما يحدث في دول أخرى يدمر كل مناحى التنمية بغض النظر عن الدولة سواء كانت نامية او متقدمة.

وتابعت أن الاستراتيجية استندت إلى ما نص عليه الدستور واستراتيجية 2030، وتم تحديد نقاط القوة والضعف، ولدينا 5 أهداف استراتيجية الأولى تحقيق نمو اقتصادى منخفض الانبعاثات، والثانية تحقيق المرونة والقدرة على التكيف والمرونة، والثلاثة الأخيرة تشمل نظاما يحدد الأدوار تحسين البنية التحتية للتمويل و تحسين البحث العلمى .

و ردا على ما ذكره بعض النواب من عدم معرفة المواطن بمؤتمر المناخ ، قالت ” فؤاد ” :” عندما يسمع المواطن عن استضافة مؤتمر المناخ ممكن يكون مش فاهم يعنى ايه تغير المناخ ، لذلك قمنا باطلاق اول حوار وطنى للمناخ في المحافظات بمشاركة الازهر و البرلمان و القومى للمرأة والنقابات و مسؤولي المحافظات من خلال ندوات توعية لتوضيح يعنى ايه تغير مناخ “.

وأضافت : “عندما نذهب لمؤتمر شرم الشيخ لا يجوز أن يكون العمل هناك فقط وباقى المحافظات لا تعمل ولا تعلم شيئا عن المؤتمر، وهو ما لاحظناه في المؤتمرات الدولية التي حضرتها، فوجدت أن المدينة اللى بتستضيف بيكون هي اللى عليها العين و باقى الدولة لا تعرف شيء و احنا مش عايزين ده يحصل فعملنا الحوار الوطنى”.

و تابعت :” مصر حصلت على حق تنظيم مؤتمر تغير المناخ لأن هناك خطوات تم اتخاذها بشكل جاد، والاستعداد للمؤتمر في 11 شهرًا رغم أن دولًا أخرى استعدت في عامين، وشكلنا لجنة وهناك أجندة خرجت من إنجلترا أخذناها كما هي لأنها تخرج عن الأمم المتحدة، تشمل موضوعات الطاقة والمرأة والمجتمع المدنى والمياه والتكيف والتمويل.

وقالت: “لا يجوز أن تكون لدينا أزمة اقتصادية ولا نتحدث عن تأثير تغير المناخ على الغذاء في وقت يعانى فيه العالم من ازمة غذاء.

و اشارت اىل ان هناك فنادق في شرم الشيخ حصلت على علامات خضراء وصلت الى 78 فندق من اجمالى 140 فندقا. وكذلك علامة خضراء لمراكز الغوص بتتاخد من خارج مصر ما فعلناه أعطينا خطوطا إرشادية ودعما فنيا، وأصبح هناك 38 مركزًا حاصلًا على العلامة.