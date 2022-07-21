وزيرة البيئة : إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى المحميات الطبيعية

استمرارا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ “cop 27” فى مدينة شرم الشيخ، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الأوضاع البيئية وأعمال التطوير بها بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محمية رأس محمد للسياحة البيئية عالميا حيث تعد من أجمل شواطىء العالم، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليون بالمنطقة فهم أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذى تنفذه الوزارة، مشددة على أننا أمام فرصة حقيقة للتكاتف من أجل حماية التنوع البيولوجي من آثار التغيرات المناخية من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ “cop 27” فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وزيرة البيئة : مصر تشهد تحولا تنمويا سريعا فى مجال المحميات

وشددت وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في جميع المجالات ومنها الحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها لحمايةالتراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجي الفريد و تراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا نموذجا واقعيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية .

محمية رأس محمد

واستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التى تشهدها محمية رأس محمد ومنها تطوير الخدمات المقدمة للزوار بها لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية، و كذلك تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة ، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى المحميات الطبيعية مثل تشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين .

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مركز تدريب صون الطبيعة، حيث أوضحت أنه يجرى الآن أعمال رفع كفاءة للمركز استعدادا لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والوقوف على ما تم من أعمال بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مركز تدريب صون الطبيعة سوف يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية وهو يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتي رأس محمد ونبق سوف يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة حيث ينفرد المركز بتقديم برامج تدريبية سياحية وعلمية متميزة تعتمد على مزج البرامج الأكاديمية بالتدريب الميداني البري والبحري والتحتمائي بمحميتي رأس محمد ونبق بما تحتويه من معامل حقلية متخصصة ومجهزة ومركز غوص عالي الإمكانيات ولنشات الأبحاث وأجهزة الرصد والقياسات البيئية المتخصصة ويتكون المركز من 25 غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات.

كما التقت الوزيرة بعدد من زوار المحمية و السياح الذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع بالإضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.

كما تضمنت الجولة بحث سبل الاستثمار بمحمية رأس محمد مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية و دمج المجتمع فى حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية.

جدير بالذكر أن محمية رأس محمد تتميز بتنوعها الفريد والذى يضم طيورا مهاجرة وشواطئ صافية بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وأنواع من النباتات النادرة وهو ما يجعلها نموذج فريد للطبيعة الخلابة التي يتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار و الكائنات الحية.