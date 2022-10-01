وزيرة البيئة: أكشاك متنقلة لتوزيع بدائل الأكياس البلاستيكية ورفع الوعي للمواطنين بشرم الشيخ

قامت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمتابعة أعمال حملة الحد من أستهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ، وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ cop 27، وفى إطار دعم تنفيذ سياسة الحكومة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية؛ إذ تنفذ الحملة من خلال وزارة البيئة، ومحافظة جنوب سيناء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.

وزيرة البيئة: منع الأكياس البلاستيكية بمدينة شرم الشيخ

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، أن الحملة تهدف إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ، كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

كما تهدف إلى ضمان استعداد السوق لتنفيذ سياسة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع التركيز على رفع وعي الجمهور بآضرار البلاستيك، وكذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في قطاع البدائل، وذلك من خلال العمل على ربط موردى بدائل الأكياس البلاستيك بالسوق بمدينة شرم الشيخ ، حيث تم العمل على توفير نقطة توزيع وبيع، وأيضا ً هاتف خاص بنقطة التوزيع ، وتوفير مخزون من البدائل بالمخزن الموجود بتلك النقطة.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، بجولة ميدانية للمحال التجارية بمدينة شرم الشيخ ، حيث أجرت حوار مع أصحاب تلك المحال حول أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وأهمية استخدام البدائل الصديقة للبيئة، والقرار الذى سيتم تطبيقه قريباً لمنع استخدام تلك الأكياس.

مشيرة إلى أن الأنتشار المتزايد لاستهلاك المواد البلاستيكية قد تبرز الحاجة الملحة للتصدي لهذا التحدي البيئي في أقرب وقت، فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فإن عدد البلاستيك الذي يصل إلى المحيطات كل عام يتراوح بين 5 و13 مليون طن.

وقد أثر هذا الاستهلاك الجائر والتخلص الخاطئ للمخلفات البلاستيكية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.

كما سيؤثر التدهور المستمر للموارد الطبيعية والبيئية في مناطق سيناء وجنوب البحر الأحمر على مدي جاذبية مصر كوجهة هامة للسياحة العالمية، ولذلك تعمل الحكومة المصرية مع قطاع السياحة المصري والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة.

رفع الوعي لدى المواطنين بشرم الشيخ

وفى إطار أنشطة الحملة لرفع الوعى، فقد تم تنفيذ حملتين نظافة للشواطئ بمحمية نبق، وحملة أخرى بمحمية رأس محمد، وأيضا تم تنفيذ عدد 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية لرفع الوعى لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير عدد 3 أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، حيث تجوب المدينة بالكامل للوصول للأماكن الصعب الوصول إليها، وتتولى مهمة توزيع البدائل، ورفع وعى المواطنين والمحال التجارية ، حيث تم توفير حوالي 10000 شنطة لتقوم الأكشاك بتوزيعها، إضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية، كما جار التنسيق مع المحافظة لتنفيذ عدد من ورش العمل لأصحاب المحال التجارية، والموردين، والموزعين.

هذا وتستمر الحملة فى تنفيذ أنشطتها والتي تشجع على استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية في شرم الشيخ، وتشمل أكشاك للتوعية وتوزيع شنط القماش، وورش عمل عامة لجميع الفئات المجتمعية والتجارية، حملات تنظيف برا وبحرا، وتوزيع شنط ورقية للقطاع التجاري، إضافة الى الدعم الفني للموردين ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، وأيضًا العمل على الحد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الضارة المرتبطة بزيادة الاستهلاك والتخلص الغير آمن من الأكياس البلاستيكية في شرم الشيخ.

قمة المناخ

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، قد قامت بجولة تفقدية وسلسلة من الزيارات الميدانية بشرم الشيخ لمتابعة آخر مستجدات استعدادات استضافة مؤتمر المناخ cop 27، وإجراءات تحويلها لمدينة خضراء، وتفقدت أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمدينة في إطار الشراكة مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت.