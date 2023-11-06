وزيرة البيئة: أطلقنا مشروعات للطاقة الشمسية بـ10 مليارات دولار

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن حزمة من المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: “أطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية”.

وأشارت وزيرة البيئة إلى توفير الحكومة 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الحصول على تمويل من بنك التنمية الإفريقي في شأن استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة.