وزيرة الاقتصاد الألمانية: زيادة في سياحنا الوافدين إلى مصر

خالد بدر الدينأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين اليوم الاثنين، إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين ساهم في إنعاش السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.وأعلن الرئيس السيسي إن مصر تحرص على تشجيع اس

خالد بدر الدين

أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين اليوم الاثنين، إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين ساهم في إنعاش السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.

وأعلن الرئيس السيسي إن مصر تحرص على تشجيع استثمارات الشركات الألمانية في قطاعات أجزاء السيارات والهندسة والطاقة المتجددة بينما أضافت تسيبريز ” نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية غير أن الأمن وحده لا يدعم مجتمعا مزدهرا ونابضا بالحياة”.

وقالت تسيبريز – التى تحدثت مع السيسي قبل الاجتماع السنوي الرابع للجنة الألمانية المصرية الاقتصادية المشتركة – إن ألمانيا مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية و إن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 مليار يورو وإن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا.

وقال إريك شفايتسر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية للجنة إن الصادرات الألمانية لمصر زادت 50 % في الربع الأول من العام الجارى مقارنة معها قبل عام و أن الصادرات المصرية لألمانيا ارتفعت 32 % .

وذكرت وكالة رويترز إن ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي لمصر أعلنت إنه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي وإن الاقتصاد المصري في حالة صعبة بعدما شهدت البلاد سنوات من الاضطراب السياسي والعنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

ويتعافى الاقتصاد ببطء في ظل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي كما تحسن الوضع الأمني لكن البلاد ما زالت تتصدى لمتشددين إسلاميين استهدفوا في السابق مواقع سياحية بينما سبب ذلك أضرار بالقطاع السياحى الذى له أهمية حيوية كبيرة لاقتصاد مصر.

