وزيرة الاستثمار : نعمل علي تحقيق التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد ، ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولى، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولى، وراندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء فى التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل اليوم، هى متابعة لورشة العمل التي عقدناها في مارس 2017 بالشراكة مع البنك الدولي، والتي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتحديات التي تواجهها حتى الآن.

وأشارت إلى أنها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نيويورك، شاركت فى جلسة وزارية مشابهة لهذه الورشة، و تحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية، موضحة أنها ركزت على التحديات التى تواجههم والشركات التى نحتاج إليها للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، و تعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب.

ولفتت إلى أنه خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، تم الحديث عن محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن رئيس البنك أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، ووصف الجهود المصرية بالمذهلة.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.

وشددت على أهمية إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية، و تكمل الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بعضهم ويعدون فريق عمل واحد.

و تابعت : ” أنه تماشيا مع الجهود الرامية لدعم روح المبادرة وأهداف التنمية المستدامة، وقعت الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، اتفاقا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل والاعتماد على الطاقة المتجددة”.

وأوضحت أننا حققنا الكثير فى برامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الأمان الاجتماعى التى خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التى خففت على هذه الفئات.

وأعربت عن سعادتها بأن مصر كانت من ضمن أول 22 دولة التى قامت بمراجعة جهودها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية الحضور إلى إبداء الأراء فى المسودة الثانية حول جهود مصر فى تحقيق هذه الأهداف.

واتفقت الوزيرة، مع الحضور فى نهاية الورشة، على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع دراسة كل الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.