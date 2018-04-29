وزيرة الاستثمار: مصر مستفيدة من زيادة رأسمال البنك الدولي

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر علي رأس الدول المستفيدة من قرار زيادة رأسمال البنك الدولي، لتنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلي أن القرار حرص علي توجيه تلك الزيادة للدول الأكثر احتياجا.

وأضافت نصر، خلال كلمتها في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، الذى تنظمه شركة “المال جي تي إم” 2018، أن البنك الدولي داعم رئيسى لمشروعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لافتة إلى أن مسيرة الإصلاح التشريعي تم إنجاز قدر كبير منها، خاصة بعد الانتهاء من صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، فضلا عن الانتهاء من تعديل قانون الإفلاس.

وردا علي سول حازم شريف، رئيس الجلسة الافتتاحية، عن أهم التشريعات المقرر إصدارها الفترة المقبلة، أشارت نصر إلي أنه يجري حاليا في مجلس النواب مناقشة قانون تنظيم النقل الجماعي، ويهدف إلى إحداث تواجد الشركات المصرية في منظومة نقل جماعي مطورة، علي غرار الشركات العاملة حاليا ومنها أوبر وكريم.