وزيرة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع بنك صيني

خاص وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تشي بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بمقر الوزارة فى صلاح سالم، مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك. وتهدف مذكرة التفاهم وفق بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية

خاص

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تشي بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بمقر الوزارة فى صلاح سالم، مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك.

وتهدف مذكرة التفاهم وفق بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني، في اطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المقررة الأسبوع المقبل إلى الصين.

وأكدت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم تسعى لتسهيل التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أهمية العمل على تفعيل اطر التعاون القائمة مع الصين وتطويرها، وتعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين.

وأشادت الوزيرة بمساهمات البنك الصيني في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية في مختلف القطاعات منها الكهرباء والنقل والموانئ، والتي تتفق مع استراتيجية التنمية وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون فى عدد من القطاعات خاصة قطاع الكهرباء ودعم مشروع القطار المكهرب.

من جانبه أكد نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني على عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من زخم.

وتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل دائم، موضحا أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الاستثمار البنك والوزارة، حيث سيعمل البنك على تذليل كافة العقبات لتوفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ المشروعات التي تخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

