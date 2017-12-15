وزيرة الاستثمار: توفير فرص عمل للشباب أهم أولويات الحكومة

وكالات: أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للشباب من خلال توفير فرص العمل لهم والاهتمام بريادة الأعمال من أهم أولويات الحكومة. وأشارت وزيرة الاستثمار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بفرنسا، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوس

وكالات:



أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للشباب من خلال توفير فرص العمل لهم والاهتمام بريادة الأعمال من أهم أولويات الحكومة.





وأشارت وزيرة الاستثمار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بفرنسا، على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطي بمارسيليا- إلى الحرص الذي توليه الحكومة لتمكين المرأة والربط بين المستثمر وريادة الأعمال لدعم النمو وذلك على المستوى الوطني والعربي والمتوسطي.

وأضافت «نصر» أنها اكدت خلال اجتماع مارسيليا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التنسيق بين الدول المتوسطية وتدعيم دور الشباب حتى يعطي ذلك دفعة إيجابية للبلدان وذلك من خلال التدريب وتنمية المهارات، مع الاهتمام بتوجيه التمويل للشباب في الفترة القادمة.

وأوضحت أنه تم التطرق إلى القضايا الخاصة بالبيئة والمياه وارتباطهما بالتنمية، وكذلك إلى دور البنك الدولي في تمويل المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية والتنمية الحضرية وفق أولويات واحتياجات كل بلد.

من ناحية أخرى أشارت سحر نصر إلى مشاركتها أمس الخميس في اجتماع لمنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس في اطار التعاون الثنائي لدعم الخطة الوطنية للاستثمار وبحث كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا.

كما أشادت وزيرة الاستثمار بالتعاون القائم بين مصر والوكالة الفرنسية للانماء «اي اف دي» في مجالات متعددة بينها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب.

يشار إلى أن مركز التكامل المتوسطي بمارسيليا يهدف لتحسين التقارب بين سياسات التنمية المستدامة من خلال منبر لتبادل المعارف والتعلم الجماعي.