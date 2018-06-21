وزيرة الاستثمار تكرم الموظفين المميزين بالوزارة هذا الأسبوع

المال- خاص كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 6 موظفين بالوزارة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم، كما كرمت وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السي

المال- خاص

كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 6 موظفين بالوزارة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم، كما كرمت وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.



واختير كل من نادر الصاوي، وفرحانة المتولي عبد الباري، أفضل موظفين لهذا الأسبوع عن المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وإيهاب عبد الحفيظ، بمركز خدمات المستثمرين بالعاشر من رمضان، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، وشاهيناز عبد الله أحمد، أفضل موظفة لهذا الأسبوع عن الجهات الخارجية بالمركز (الجمارك)، والعميد، فيصل عبد الحميد إبراهيم، مدير عام إدارة الأمن، ومها محمد رشاد، بإدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمتابعة، أفضل موظفين لهذا الأسبوع عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



كما اختير فريق عمل وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر، أفضل فريق عمل بالوزارة، لأدائهم المتميز ونجاحهم في إعداد أول تقرير يصدر عن الوزارة عن أرصدة الاستثمار المباشر في مصر، وتم تكريم العاملين بالفريق وهم علي محمد عاطف متولي، رئيس الوحدة، و محمد مجدي القليوبي، و عبد الرحمن هاشم، و عمرو سيد عبد القوي، و هند محمود صبري، و شاهندة عبد الباقي، ورانيا أحمد قطب، وأية إسماعيل أحمد، ومنار حمدي سيف النصر، وهبة عبد اللطيف إبراهيم ودينا محمود عتيق.



وقامت الوزيرة بتسليمهم شهادة تميز وسط احتفال بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وزملائهم العاملين في المركز.

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.