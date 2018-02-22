وزيرة الاستثمار تكرم أفضل محامٍ في تأسيس الشركات

المال خاص اختير بيتر نسان اسطتانوس، المحامى فى ادارة التأسيس بمركز خدمات المستثمرين، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، افضل موظف لهذا الأسبوع بناء على أدائه وتميزه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارته لمركز خدمات المستث

المال خاص

اختير بيتر نسان اسطتانوس، المحامى فى ادارة التأسيس بمركز خدمات المستثمرين، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، افضل موظف لهذا الأسبوع بناء على أدائه وتميزه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.

ونشرت صفحة الوزارة علي فيس بوك قيام الوزيرة بتسليم بيتر اسطتانوس شهادة تميز وسط احتفال بحضور زملائه العاملين في المركز، وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وادائهم المتميز خلال الفترة الماضية فى تسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين وازالة اى معوقات تواجههم، وسرعة تأسيس الشركات.

وأكد العاملون فى المركز، أن زيارة الرئيس لمركز خدمات المستثمرين اعطتهم دفعة قوية فى العمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وسرعة انجازها والحضور قبل مواعيد العمل الرسمية في الصباح لترتيب كافة الإجراءات قبل الحضور المستثمرين والممثلين عنهم، مشيرين إلى أن الدورات التدريبية التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى تطوير ادائهم.

