استثمار

وزيرة الاستثمار تفتتح جلسة البورصة بحضور رئيسها الجديد

أحمد علي: تفتتح وزيرة الاستثمار، سحر نصر، صباح اليوم الإثنين، جلسة تداول البورصة في حضور رئيسها الجديد محمد فريد، بحضور أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتهية مدتهم والمنتخبين حديثا. يذكر أن الحكومة أصدرت أمس قرارا بتعيين الدكتور محمد فريد، رئيسا للبورصة خلفا للدكتور محمد عمران.