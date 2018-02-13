وزيرة الاستثمار: تعديلات قانون سوق المال تتيح أدوات مالية جديدة وتحقق الشمول المالى

المال - خاصوافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفريق العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، والدكتور محمد

المال – خاص



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفريق العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه.



أكدت الوزيرة في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.



موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات؛ حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كل الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.

ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس النواب رئيسًا وأعضاء وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة التشريعية التى تقدمت بها الوزارة وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجني المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى أقرب وقت.