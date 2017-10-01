وزيرة الاستثمار تطرق أبواب أرمينيا وتطلب تفعيل مجلس الأعمال المشترك

❏ اتفقت مع رئيس الوزراء الأرمينى على إقامة استثمارات مشتركة.. و«كارابيتيان»:«يريفان» بوابة مصر إلى الاتحاد الأوراسىالمال – خاصفى إطار جهودها لجذب استثمارات جديدة من الخارج، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على ضخ استثماراتهم فى السوق المحلية،جاءت زيارة الدكتورة سحر نصر و

❏ اتفقت مع رئيس الوزراء الأرمينى على إقامة استثمارات مشتركة.. و«كارابيتيان»:«يريفان» بوابة مصر إلى الاتحاد الأوراسى

المال – خاص

فى إطار جهودها لجذب استثمارات جديدة من الخارج، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على ضخ استثماراتهم فى السوق المحلية،جاءت زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أرمينيا الأخيرة التى رأست خلالها أعمال اللجنة المشتركة، وعقد لقاءات مع كبار المسئولين، وفى مقدمتهم سيرج سركيسيان رئيس أرمينيا، والذى طالبته بضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال «المصرى-الأرميني»، مشيرة إلى أن لدى البلدين الكثير من الإمكانيات فى جميع المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، مما يتيح فرصاً كبرى للتعاون والتكامل.

وكان رئيس أرمينيا ، قد استقبل سحر نصر خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأرمينية «يريفان»، لترأس الجانب المصرى فى الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة، بحضور طارق معاطى، سفير مصر لدى أرمينيا ، ونقلت الوزيرة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس سركيسيان، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

من جانبه،أكد الرئيس الأرمينى، حرص بلاده على تعميق العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى مصر تلعب دورا مهما فى المنطقة العربية و الأفريقية، كما أن بلاده ستكون بوابة مصر لعبور دول الاتحاد الأوراسى، لافتا إلى قوة العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصرى والأرمينى، وما تحظى به الجالية الأرمنية فى مصر من حماية وأمان من قبل الحكومة المصرية.

وقال إن الصداقة والثقة المتبادلة هى دائما سمات هذه العلاقات، مشددا على أهمية التعاون الاقتصادى مع مصر، فى ظل الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة بهدف تطوير خطة عمل لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين فى أسرع وقت.

ولفت إلى وجود بعض الشركات المصرية الموجودة فى أرمينيا، مؤكدا أنه يتم تقديم جميع الإمكانيات الموجودة فى بلاده لهم دون أى عوائق، مشيرا إلى أن أرمينيا حريصة على تفعيل خط طيران مباشر بين يريفان و القاهرة، وزيادة عدد السائحين الأرمن إلى مصر، إضافة إلى التعاون فى مجالى تكنولوجيا المعلومات و صناعة الأدوية.

وأكدت سحر نصر أن إنشاء مشروعات مشتركة فى مصر يعنى التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك ، بالإضافة إلى المميزات التى تتمتع بها مصر، و منها الموقع الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات، وهى تمثل بوابة للدول العربية والأفريقية، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات و حوافز للمستثمرين، ووجود العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال فى كلا البلدين، والعديد من المميزات الاقتصادية التى تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لأفريقيا والدول العربية.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أرمينيا وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مؤكدة أن الحكومة المصرية ترحب بالمستثمرين الأرمن فى مصر، وتتبع سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمار وتقوم بجهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال.

وفى سياق متصل، التقت وزيرة الاستثمار كارن كارابيتيان، رئيس الوزراء الأرمينى، وبحثت معه الخطوات اللازمة لتنشيط التعاون الاقتصادى، فى ظل انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى لم تنعقد منذ 2005.

واتفق الجانبان، على تبادل الخبرات وإقامة استثمارات مشتركة، و أشارت الوزيرة، إلى أنه يوجد فى مصر عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، والتى تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على التوسع فيها، موضحة أن مصر تعتبر بوابة لأفريقيا، ويمكن أن تستفيد أرمينيا من ذلك، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الأرمينى، أن بلاده ستكون بوابة لمصر إلى الاتحاد الأوراسى، مؤكدا اهتمام بلاده بتبنى المبادرات اللازمة لدعم التعاون بين البلدين.

كما عقدت سحر نصر اجتماعا مع سورين كارايان، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية الأرمينى، و بحثت زيادة الاستثمارات والشركات الأرمينية فى مصر، والتى تبلغ 23 شركة.

وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عددا من الحوافز للمستثمرين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبرى فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وافتتحت الوزيرة منتدى الأعمال المصرى الأرمينى، والذى عقد على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الأرمينية، بحضور ديفيد لوكيان، وزير الإدارة والتنمية الإقليمية الأرمينى، والسفير المصرى لدى أرمينيا.

وأشارت إلى أهمية الاتفاق على خطة عمل لتفعيل الشراكة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، لافتة إلى أنها ستعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين، وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات من أجل سرعة تفعيلها.

وأوضحت أن هناك حرصا من مصر على التنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص خلال اجتماعات أى لجنة مشتركة، نظرا لدور القطاع الخاص فى نجاح أى تعاون اقتصادى بين البلدين.