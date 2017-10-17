وزيرة الاستثمار تطالب الصندوق السعودى بالإسراع فى تمويلات سيناء

❏ 200 مليون جنيه مساهمة «» فى رأسمال ريادة الأعمال أحمد عاشور عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مع يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، و بحثت معه الحصول على با

❏ 200 مليون جنيه مساهمة «» فى رأسمال ريادة الأعمال

أحمد عاشور

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مع يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، و بحثت معه الحصول على باقى شرائح التمويلات المخصصة من الصندوق لتنمية سيناء.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة الاستثمار تتطلع إلى الحصول على 600 مليون دولار من الصندوق خلال الفترة المقبلة تمثل %40 وهى النسبة المتبقية من التمويل.

وتمويلات الصندوق السعودى لسيناء، تأتى فى إطار الـ 1.5 مليار دولار المخصصة لبرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، وقالت الوزيرة إن عددا من المشروعات تخطى نسبة التنفيذ المطلوبة، وأكد رئيس الصندوق حرصه على سرعة استكمال باقى شرائح التمويل من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق الجدول الزمنى المحدد.

وناقشت وزيرة الاستثمار مع رئيس الصندوق السعودى، دعم الشركات الناشئة، خاصة أنه يساهم فى برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» .

وذكرت المصادر لـ«المال» أن الصندوق السعودى، يساهم بحوالى 200 مليون جنيه فى رأسمال شركة ريادة الأعمال من إجمالى 450 مليونا .

وفى سياق متصل، عقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا مع عماد الفاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، لبحث التنسيق بين البلدين والبلاد العربية أمام مجموعة البنك الدولى، لدعم المشروعات المشتركة بين البلدين والبلاد العربية، خاصة المشروعات التى تعمل على تمكين المرأة.

ودعت الوزيرة نظيرها الأردنى، إلى المشاركة فى مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017» والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا»، بمدينة شرم الشيخ، وأكد الوزير الأردنى، على دعم الأردن لمصر، مشيرا إلى أنه من دون استقرار مصر لن يكون هناك استقرار للعالم العربى.

ونقل بيان عن وزارة الاستثمار أمس، أن سحر نصر شاركت فى جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة، وهم أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتى وإندونيسيا، والمغرب ونيبال والفلبين، وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو.

وأكدت الوزيرة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، يعود إلى وجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزءا من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولى تم دعم مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعى من خلال برنامج «تكافل وكرامة» بقيمة 400 مليون دولار.

وأوضحت أنه لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تقوم مصر حاليا بوضع المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، والذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وسيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، فى إطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلى يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة، وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين، وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن مجموعة البنك الدولى أطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبير أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص فى بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية، وفق بيانات البنك الدولى لعام 2016، مما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.