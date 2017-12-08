وزيرة الاستثمار تدعو مؤسسات التمويل تنفيذ خطط التنمية بأفريقيا

مدحت إسماعيل:دعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤسسات تمويل الدولة وصناديق الاستثمار الإقليمية، المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية فى الدول الإفريقية، وفقاً لاحتياجات مواطني كل دولة، مع التركيز على المشروعات اللوجيستيه التي ستدعم حركة التبادل التجاري بين دول القارة السمراء.وأضافت نصر، فى

مدحت إسماعيل:

دعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤسسات تمويل الدولة وصناديق الاستثمار الإقليمية، المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية فى الدول الإفريقية، وفقاً لاحتياجات مواطني كل دولة، مع التركيز على المشروعات اللوجيستيه التي ستدعم حركة التبادل التجاري بين دول القارة السمراء.

وأضافت نصر، فى كلمتها خلال مؤتمر إفريقيا 2017، أن مصر نفذت عدد من المشروعات القومية لتكون انطلاقة نحو نمو اقتصادي كبير، إضافة إلى أنها إتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين، منها صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

يشار إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت عقب توقيع اتفاقية الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 1.150 مليار دولار، أنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار، بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية فى مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، وجهود جذب الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولي ورفع مستويات المعيشة، خاصة فى ظل الجهود المكثفة التى قامت بها الحكومة فى الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما فى ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.