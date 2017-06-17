وزيرة الاستثمار تتفقد مناطق بورسعيد الصناعية

أماني العزازي:استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى أول زيارة للوزيرة ببورسعيد.ويتضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية لنصر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطفة الحرة العامة االاستثمارية وسوف تلتقى برجال الصناعة والاستثمار للوقوف على أبرز المشكلات وا

أماني العزازي: استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى أول زيارة للوزيرة ببورسعيد. ويتضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية لنصر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطفة الحرة العامة االاستثمارية وسوف تلتقى برجال الصناعة والاستثمار للوقوف على أبرز المشكلات والمطالب فى ضوء صدور قانون الاستثمار

يذكر أن المنطقة الاستثمارية تتصدر المراتب الأولى فى معدلات التصدير للخارج بنسبة ٤٠٪.