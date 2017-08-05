وزيرة الاستثمار تتفقد مشروع تنمية غرب مصر

معتز محمود:تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشروع تنمية غرب مصر، بمنطقة النجيلة، وذلك بصحبة وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بمصر والدول العربية، لبحث فرص الاستثمار الواعدة علي أرض المحافظة.من جانبه أشار محافظ مطر



معتز محمود:



تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يرافقها اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشروع تنمية غرب مصر، بمنطقة النجيلة، وذلك بصحبة وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بمصر والدول العربية، لبحث فرص الاستثمار الواعدة علي أرض المحافظة.

من جانبه أشار محافظ مطروح إلى أن الجولة تكتسب أهمية خاصة كون المشروع ما يزال فى مرحلة استكمال الدراسات، بهدف ضمان تحقيق المشروع للنجاح المطلوب.

وأضاف أن هناك سعى لكيفية الاستفادة القصوي من الإمكانات الطبيعة للمنطقة، من وجهة نظر المستثمرين، لوضعها في الاعتبار خلال صياغة الدراسات النهائية.



وشدد أبوزيد على أن منطقة غرب مصر، طبقا للمخطط الجديد ستشهد إقامة ميناء جرجوب، كما تضم المرحلة الأولي إنشاء رصيف متعدد الأغراض بتمويل مصري، ما يدعم دور مصر الإقليمى مع زيادة حركة التجارة الدولية، على أن يبدأ العمل بالميناء بالتوازي مع إنشاء المشروعات الأخري المحيطة، بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة سياحية عالمية، بقدرات تأمينية عالية، بها مركز اقتصادى علي مساحة حوالي ٥٤ كيلو مترا.



وأضاف أن المدينة الجديدة طبقا للمخطط سوف تستوعب أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية .

شهدت الجولة زيارة لبعض المناطق، منها قرية أبو المرقيق، بالمربع الذهبي، والتى تعد من أكثر المناطق تميزا علي ساحل البحر المتوسط، وستشهد إقامة مدينة « ديزني لاند» عليها، بتكلفة تصل إلى ٢،٥ مليار دولار .

كما تم زيارة منطقة قرية سيدي شبب بالضبعة، لبحث فرص الاستثمار السياحية والعقارية، بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل، ويضع المنطقة على الخريطة العالمية.

