وزيرة الاستثمار تتفقد جناح اسمعونا بمنتدى شباب العالم

- نصر: تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى شرط تحقيق التنمية المال - خاص تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، جناح مؤسسة "اسمعونا" بقاعة المؤتمرات، الذى أقيم على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وتعمل المؤسسة على تحقيق التنمية، من خلال الربط

– نصر: تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى شرط تحقيق التنمية



المال – خاص



تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، جناح مؤسسة “اسمعونا” بقاعة المؤتمرات، الذى أقيم على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وتعمل المؤسسة على تحقيق التنمية، من خلال الربط بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

واستمعت نصر إلى شرح من الدكتور محمد فتحى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حول ما قامت به المبادرة على مدار الثلاث السنوات الماضية، منذ تأسيس المؤسسة، وساهمت من خلال مبادرة قرية الأمل فى تطوير أكثر من 25 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، وتوصيل المياه الشرب للمنازل وفتح فصول لمحو الأمية، ورفع كفاءة المدارس واقامة مشروعات تنموية، والمساهمة فى زواج اليتيمات.

وأوضح فتحى أن اسمعونا ساهمت فى إنشاء مراكز حضانات مجانية فى كل محافظات مصر، إضافة إلى إطلاق مبادرة اطمن على نفسك لمحاربة فيروس سى.

وأشادت الوزيرة، بمبادرة اسمعونا ودورها فى تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وما قدموه من نموذج مميز لشباب مصر.

وأكدت الوزيرة، أن التنمية لن تتحقق دون تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحقيق التنمية المستدامة.