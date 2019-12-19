وزيرة الاستثمار تتابع مع «تويوتا» مشروع تصنيع 240 ألف مينى باص بالغاز الطبيعى

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وبحث الاجتماع، متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية خلال الفترة الماضية.

ويتضمن تصنيع مينى باص تعمل بالغاز الطبيعى بدل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لمشروع إحلال الميكروباص الذى يعمل بالسولار ليحل محله مينى باص بالغاز الطبيعى.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تصنيعهم داخل مصر.

ويهدف ذلك إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتعظيم التصنيع المحلى.

وأشارت إلى العديد من الفرص الاستثمارية التى تتيح لشركة تويوتا تسوشو التوسع في أنشطتها فى مصر خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية.

وأشاد وفد شركة تويوتا تسوشو، بالحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتعديلاته الأخيرة.

وقال إنه يشجع المستثمرين والشركات العالمية علي ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في المشروعات القائمة.

وتطرق إلى اعتزام الشركة تصنيع نحو 240 ألف مينى باص يعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب عن تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وذكر الوفد، أن شركة تويوتا تسوشو الذراع التجاري لمجموعة تويوتا، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم.

وتبلغ استثمارات الشركة بمصر نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، وفق الوفد.

وللشركة دة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.