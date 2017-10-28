وزيرة الاستثمار: اهتمام خليجي وآسيوى بالاستثمار فى العاصمة الإدارية والعلمين وقناة السويس

أحمد الدسوقى:قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين خليجين واسيوين بالاستثمار فى عدة مناطق أبرزها:"العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس".وأكدت نصر خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، أن الهدف من القانون الج

أحمد الدسوقى:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين خليجين واسيوين بالاستثمار فى عدة مناطق أبرزها:”العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس”.





وأكدت نصر خلال لقائها ببرنامج “كل يوم”، أن الهدف من القانون الجديد للاستثمار هو القضاء على البيروقراطية التى كانت تمثل تحدى كبير امام المستثمرين.

وأشارت إلى أن القانون الجديد ساوى بين المزايا التى يحصل عليها المستثمر الاجنبى والمصرى، مؤكدة انها لا تهتم بالمستثمر الاجنبى فقط ولكن تهتم بشكل كبير بنظيره المحلى.