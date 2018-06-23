وزيرة الاستثمار: الدورة الحالية للبرلمان شهدت أهم القوانين الاقتصادية

ياسمين فوازأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدورة الحالية لمجلس النواب شهدت إصدار أهم القوانين الاقتصادية، قائلة: "إن الحكومة لم تكن تستطيع إصدار هذه القوانين دون التعاون الكبير بين البرلمان والحكومة، خاصة أن لها دورا مهما للغاية فى الارتقاء بالاقتصاد المصري".وأضا



ياسمين فواز

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدورة الحالية لمجلس النواب شهدت إصدار أهم القوانين الاقتصادية، قائلة: “إن الحكومة لم تكن تستطيع إصدار هذه القوانين دون التعاون الكبير بين البرلمان والحكومة، خاصة أن لها دورا مهما للغاية فى الارتقاء بالاقتصاد المصري”.

وأضافت نصر، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، أنه سيتم اليوم مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم لما له من دور مهم للغاية للاستثمار وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أن القانون يتيح أدوات مالية حديثة وتمويل المشروعات الصغيرة، متوجهة بالشكر لرئيس مجلس النواب على تعاونه مع الحكومة لإصدار القوانين.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عامة لثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه – الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.