وزيرة الاستثمار: أولوية لدعم المواطن.. ومشروعات رجال الأعمال ورؤوس أموالهم آمنة

❏ بدأنا مرحلة مصر تفتح أبوابها للاستثمار عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ❏ الأجنبى لن يأتى إلينا دون حل مشكلات «المحلى» ❏ معظم الجهات ممثلة فى مركز خدمة المستثمرين لتسهيل الإجراءات ❏ نعمل على الانتهاء من الخريطة الشاملة لجميع الفرص فى مختلف المجالات المال – خاص افتتحت ا

❏ بدأنا مرحلة مصر تفتح أبوابها للاستثمار عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون

❏ الأجنبى لن يأتى إلينا دون حل مشكلات «المحلى»

❏ معظم الجهات ممثلة فى مركز خدمة المستثمرين لتسهيل الإجراءات

❏ نعمل على الانتهاء من الخريطة الشاملة لجميع الفرص فى مختلف المجالات



المال – خاص

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادى الثانى «فرص الاستثمار…النمو والتشغيل»، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، و خليفة أدهم، أمين عام المؤتمر ورئيس تحرير «الأهرام الاقتصادى»، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من المحافظين والمستثمرين، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكدت نصر أن الحكومة تعطى أولوية لدعم المواطن، فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، و يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة فى مختلف المحافظات، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة فى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، و يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وقالت إن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هى الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دورا كبيرا فى توفير الوظائف، مما يساهم فى تقليل البطالة.

وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتى تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، مؤكدة أننا نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التى يستفيد منها أبناء الوطن فى الصعيد والدلتا والحضر.

وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التى تؤهلها لكى تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ولكى نبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة، و نبذل جميع الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت أن رئيس الوزراء، كان حريصا على التحرك سريعا فى الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى وإتاحة جميع الأدوات المالية للمستثمر.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة بدأت تُجنى بعض الثمار الإيجابية، فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى (-2016 2017) بنسبة %14.5 ليصل إلى 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ 6.9 مليار خلال العام المالى (2015/2016)، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، و صدق الرئيس على قانون الاستثمار، وأصدر رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.

وردا على اتهام البعض بأنها منحازة للمستثمر، أعلنت أنها منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لأن للقطاع الخاص دورا فى المساهمة فى التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، وتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب ستمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار».

ولفتت إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته حل أى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشكلات المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطارا محددا من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية، لإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والإسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى إنهاء إجراءاته بشكل سريع.

وأوضحت أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولى لبيئة الأعمال فى مصر وصياغة الإستراتيجيات اللازمة لتحسينها، و قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشكلاتهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لجميع الفرص فى مختلف المجالات، مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.

وقالت إنه تم حل مشكلات للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مصر بوضع الشباب على رأس الأولويات وإشراكهم فى صناعة القرار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم فى مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية، فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذى سيُركز فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى، كما أطلقت برنامجا متكاملا لتحفيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر من خلال مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وشراكة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والمجموعة المالية «هيرميس».