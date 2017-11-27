وزيرة إسرائيلية في القاهرة: علاقتنا مع مصر مشعل استقرار بالمنطقة

المال – خاص:شاركت وزيرة شئون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غامليئيل، في مؤئمر للنهوض بمكانة المرأة بالقاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت الوزيرة إنها تعزي الشعب المصري على الهجوم الإرهابي الذي طال مسجد الروضة بمدينة بئر العبد شمال سيناء، الجمعة الماضية، مضيفة أن بلادها تقف بجانب



المال – خاص:

شاركت وزيرة شئون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غامليئيل، في مؤئمر للنهوض بمكانة المرأة بالقاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت الوزيرة إنها تعزي الشعب المصري على الهجوم الإرهابي الذي طال مسجد الروضة بمدينة بئر العبد شمال سيناء، الجمعة الماضية، مضيفة أن بلادها تقف بجانب الشعب المصري في هذه المأسا.



وأضافات في كلمتها أنها تغتنم تلك الفرصة كي تتقدم بالشكر لحكومة مصر على حسن ضيافتها، وذكرت أن وجودها بالقاهرة يثير “مشاعر جياشة”، لاسيما أن الزيارة تتزامن مع الذكرى الـ 40 للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس المحتلة.

وتابعت: “تلك الزيارة فتحت الأبواب بوجه السلام بين شعبينا، علاقة تحولت إلى مشعل للاستقرار في المنطقة حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس السيسي”.

وكانت الوزيرة قد صرحت في حوار مع إحدى المجلات الأسبوع الماضي، بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء، غير أن الخارجية المصري طلبت بشكل رسمي توضيحا لتلك التصريحات من نظيرتها الإسرائيلية، ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسئول في خارجية تل أبيب أن تصريحات الوزيرة لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها.