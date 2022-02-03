وزيرا قطاع الأعمال والهجرة يبحثانالاستعداد للنسخة السادسة من مؤتمر«مصر تستطيع»

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ اجتماعا مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث الملفات الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتي تحمل عنوان: “مصر تستطيع بالصناعة”، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

و قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزير قطاع الأعمال العام على التعاون المثمر بين الوزارتين في إطار التحضير لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، وعقد ورش عمل لمناقشة مجالات الصناعة وتطويرها، حيث تم عقد ورشتي عمل بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال تضمنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من “مصر تستطيع”، وتدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة، والتأكد من تلبية محاور المؤتمر لتطلعات وزارة قطاع الأعمال في التطوير وتحقيق نهضة أكبر، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

وقالت أننا حريصون على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائه‍م بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج في المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، ولذلك نحرص على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتي تشارك في فعاليات المؤتمر.

وأضافت بأنه يتم التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر ودعوة الخبراء في مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى ان المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة في اكثر من مجال بقطاع الصناعة بكافة تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للاستفادة من هذه الخبرات وادماجها في عملية التنمية التي تحدث على ارض مصر.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام ترحيبه وحرصه على المشاركة في مؤتمرات “مصر تستطيع” من خلال الشركات التابعة للوزارة والتي تعمل في مجالات وأنشطة متنوعة، والاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج وكذلك بحث التعاون مع الشركات العالمية المشاركة.

وأوضح الوزير أنه من المشروعات التي ستشارك بها الوزارة في النسخة القادمة من “مصر تستطيع”، شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والخدمات التي تقدمها لقطاع التجارة الخارجية من خلال توفير حزمة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات، حيث سيتم افتتاح 5 فروع خارجية للشركة في أول مارس المقبل من بين 14 مركزا للتجارة حول العالم، بهدف الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية للترويج للصادرات المصرية وأيضا توفير مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها وذلك عبر منصة الكتالوج الإلكتروني “جسور”.

وأشار “توفيق” إلى طرح فرص استثمارية في مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية وذلك في إطار مشروع إنتاج السيارة الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية التي سيتم التوقيع معها خلال الربع الأول من العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة، حيث من المستهدف إقامة صناعات مغذية لهذه النوعية من السيارات تغطي احتياجات السوق من الكميات المنتجة.