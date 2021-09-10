اقتصاد وأسواق

وزيرا زراعة مصر ونامبييا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أكد القصير ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون
الصاوي أحمد 2:54 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 2:54 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا وبحث معه أوجه التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين.


وأكد القصير ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون فضلا عن أن هناك فرص جيدة بين مصر ونامبييا في مجال تبادل المنتجات الزراعية.

وأضاف أن هناك عدة مجالات مشتركة للتعاون ونقل الخبرة المصرية في مجال سواء في التدريب والتكنولوجيا الزراعية واستنباط الأصناف والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتصدير الامصال واللقاحات البيطرية للجانب الناميبي واستعداد مصر لإرسال فرق عمل من الأطباء البيطريين لتقديم الدعم الفني لعلاج ألامراض الحيوانيه، كما أشار إلى أن هناك مقترح لمذكرة تفاهم قدمها الجانب المصري وفي انتظار الرد من الجانب الناميبي.

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‏ ومن ناحيته أعرب الوزير الناميبي عن سعادته بهذا اللقاء واتاحة الفرصة للنقاش في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وانه يتفق تماما مع ما طرحه نظيره المصري خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والأصناف النباتية المتحملة للجفاف والاستزراع السمكي والصحة والصحة النباتية والحجر الزراعي فضلا عن الاستفادة بالخبرة المصرية في مجالات إدارة المياه واستخدام اساليب الري الحديث في ظل تشابه الظروف المناخية والشح المائي في البلدين حيث تعتمد ناميبيا على الزراعة المطرية بشكل رئيسي. كما أكد الجانب الناميبي انه سيعمل على ان توقع مذكرة التفاهم المقترحة في مجال الثروة السمكية خلال الزيارة القادمه له في أكتوبر القادم كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين.

‏ وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على أهمية تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات فنيه تناقش آليه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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‏حضر اللقاء د. صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ود. عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والسادة أعضاء سفارة ناميبيا بالقاهرة

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بقلم الصاوي أحمد

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